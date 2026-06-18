アニメ『サイボーグ009 ネメシス』の配信日が7月19日に決定。9対9のバトルを予感させるキービジュアルが解禁されたほか、杏子が歌唱するオープニング主題歌「誰がために」のCDを7月19日より発売することも発表された。【写真】オープニング主題歌「誰がために」ジャケットにも009が集結漫画家・石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。“009”島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイ