新NISAの普及もあり、投資といえばオルカンやS&P500を積み立てるイメージが強くなりました。また、2026年に入り、日経平均株価は史上最高値を更新する場面が続いており、キオクシアなど驚異的な成長を見せる、日本株も存在感を高めています。そこで今回は、SBI証券デジタル営業部高橋陽輝さんに、日本株の魅力や少額から始められる個別株投資について解説してもらいます。＊＊＊2026年に入り、5月末から6月初旬にかけて