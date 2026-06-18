「お金は自分のために使った方が幸せになれる」。そう考える人は多いかもしれません。しかし脳科学の研究では、他人のためにお金を使ったときの方が、強い幸福感を得られる可能性があることが分かっています。本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、寄付が脳にもたらす意外な効果について紹介します。○「自分はすでに豊かである」と脳を錯覚させる、極めて利己的で合理的な