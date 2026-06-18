韓国で244万人を動員し、2025年の年間興収第5位を記録する大ヒットとなった映画『BOSS（原題）』が、邦題を『BOSS／ボス』として10月23日より公開されることが決定。ポスタービジュアルが解禁された。【写真】チョ・ウジン出演『ハルビン』場面写真ギャラリー本作は、韓国映画界を支える実力派俳優が集結したコメディ映画。ギャング組織の後継者争いという、『新しき世界』など韓国犯罪ノワール映画でおなじみのモチーフを大