サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが18日にInstagramを更新。W杯北中米大会を夫婦で観戦したことを報告した。【写真】美女サポーター、夫は現役JリーガーSHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピ