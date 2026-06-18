女優のシルビア・グラブが17日にInstagramを更新。夫で俳優の高嶋政宏との2ショットを公開すると、ファンからは「ラブラブ」「顔が似てます」といった声が集まった。【写真】〓嶋政宏と妻シルビア・グラブ、レアな夫婦ショットシルビアが「珍しく夫婦のツーショット？笑」と投稿したのは現在、ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』に出演中の高嶋との2ショット。写真には、ミュージカルを観劇したシルビアと夫の高嶋が笑