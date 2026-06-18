モデルでタレントのローラが18日にInstagramを更新。自身のブランド終了を報告した。【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショットローラが「皆さまへ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ふすまの前で黒ロングスカートに白シャツ姿で佇むローラの姿が収められている。投稿の中でローラは自身のブランド「StudioR330」の終了を報告。「2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとな