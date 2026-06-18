元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」と正式発表された。小笠原はＮＰＢ通算４６勝。巨人戦は通算１２勝１２敗。巨人の印象について「粘り強いですし、そんなチームと戦えていたから今の僕がいるのかなと思います」とコメントした。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑