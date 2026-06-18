「あのちゃん」こと歌手でタレント・あのが、リラックスした姿を見せた。あのは１７日に自身のインスタグラムを更新。出演ドラマの告知をすると、ジャンパーを着てのれんから顔を出したショットや東京タワーの下でダブルピースをしたショットなどをアップ。お笑いトリオ「３時のヒロイン」ゆめっちとの２ショットも載せ、ゆったりとした雰囲気のオフショットを複数枚アップした。この投稿にネット上では「ふわふわの外はね可