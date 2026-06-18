元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」と正式発表された。「２年くらいこんな大勢の人に囲まれることなかったのですごい緊張しています」と表情を緩ませた。小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登