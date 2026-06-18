◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ウズベキスタン―コロンビア（１７日、メキシコシティー競技場）初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンが、記念すべきＷ杯初得点をマークした。同１３位のコロンビアと対戦。１点を追う後半１５分、ＦＷショムロドフの右ボレーはＧＫにはじかれたが、こぼれ球に反応した２２歳のＭＦファイズラエフ（ともにバシャクシェヒル）が頭で詰めて同点。南米の強豪からゴールを奪った。