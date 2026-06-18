宝塚記念で８着だったジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は夏場を休養に充て、秋は昨年も登録していたバーレーンインターナショナルトロフィーなどを選択肢にローテを組んでいく。「昨年はレーティングで出れませんでしたが、今年は京都記念も勝っていますから」と武英調教師は今春のクイーンエリザベス２世Ｃ（８着）に続く海外遠征を見据えた。また、高松宮記念１７着だったジューンブレア（牝５歳、栗東