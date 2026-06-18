巨人は１８日、東京ドームで「球団特別企画発表会」を開催。７月３１日から８月２日の東京ドームＤｅＮＡ３連戦でナイキの「ＪＯＲＤＡＮＢＲＡＮＤ（ジョーダンブランド）」とのコラボユニホームを着用すると発表した。ジョーダンブランドの野球界とのコラボは初めてとなる。発表会にはマルティネス投手、キャベッジ外野手、田中瑛斗投手、大勢投手、岸田行倫捕手の５選手が特別ユニホーム姿で登場した。５人の真ん中に立っ