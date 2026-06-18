女優の橋本マナミ(41)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ぱっつんヘア姿を公開した。 【写真】こんな幽霊なら出てほしい!?おかっぱヘアの橋本マナミ 橋本はこの日放送されたNHKのドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後10･00）の第8話にゲスト出演。「『呪われた店長愛と涙のハヤシライス』乾一子役です」と説明。「おかっぱ頭で、お着物もとても素敵なので注目してね♪幽霊役です。幽霊役で