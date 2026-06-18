8年もの歳月をかけて千葉県内の全寺社を徒歩で巡り続け、踏破間近という投稿がSNSで注目を集めている。 【写真】千葉県とは思えない風景 キャプテン村社さん（@CaptMurasha）が2018年から始めた挑戦。千葉県にある神社は約5000、お寺は約3000。小さいお社なども含めると、合計1万カ所にものぼるという。 その途方もない数を、車や自転車を使わず、あえて徒歩で巡る旅が、間もなく達成されるとのこと。地図にない道を切り拓き、