ワールドカップのグループステージ、コロンビア戦でアクシデント北中米ワールドカップは現地時間6月17日、グループK第1節でウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦。前半途中にウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・フサノフとカメラマンが激突するアクシデントが発生した。英紙は「容赦なくはね飛ばす」と激しい接触を報じている。アクシデントが起きたのは、前半34分だった。ピッチ中央でパスをカットしたコロンビア代