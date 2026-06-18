オランダ戦を終えた後の移動ショット日本サッカー協会（JFA）がオランダ戦後に公開した、日本代表の選手たちがベースキャンプ地のナッシュビルに戻る様子の“1枚”が話題となっている。注目を集めたのはFW塩貝健人。移動時に着用していたアイテムに「可愛い小学生に見える」「お似合い」といった声が寄せられている。しっかり主張していた。チームのシャツを身にまとって移動していた塩貝。頭には、黒のつばと白の本体に、日本