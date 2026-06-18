顧客に虚偽の営業活動をして集めた金を着服したとして詐欺の疑いで17日、静清信用金庫の元職員の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、静清信用金庫の元職員で島田市川根町の飲食店従業員の男(36)です。警察によりますと男は、静清信用金庫に支店長代理として勤務していた2024年11月ごろから2025年12月ごろにかけて、顧客に対し「金利の高い定期預金に切り替える」などと虚偽の説明をして手続きをし、およそ6000万円を