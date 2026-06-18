静岡大学と浜松医科大学の統合・再編をめぐり、両大学が話し合う「協議会」が1年ぶりに開かれ、合意通りの再編を求める浜松医大が新たな会議の設置を提案しました。静岡大学と浜松医科大学は法人を統合する「1法人2大学案」で合意していますが、静大の静岡キャンパスが反対し議論は停滞しています。17日、浜松市内で両大学の学長らが話し合う「連携協議会」が1年ぶりに開かれました。静大が大学間の部分的な連携を提案したのに対し