「雪花秀」「后」など韓国コスメが中国で人気を呼んだ2015年。韓国大手化粧品会社の研究所で働いていたAさんは思いがけない提案を受けた。中国の化粧品会社から破格の条件を提示され転職を勧められた。当時の年俸の2倍に、上海の高級住宅の家賃（月50万〜60万円）支援、外車提供まで…。魅力的な提案にAさんは中国行きを選んだ。その後1年で韓国で一緒に働いていた研究所長、研究開発、マーケティング担当者まで同僚20人以上が一度