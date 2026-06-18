【新華社天津6月18日】中国造船大手、大連船舶重工集団傘下の中船（天津）船舶製造が、資源商社大手ビトールの海運子会社向けに建造した最初の11万5千トン級石油タンカーが15日、「イランドラ・ケイト」と命名され、引き渡された。契約より15日早い引き渡しで、中国の石油タンカー製造能力が改めて国際市場で評価された。同船は全長249.8メートル、幅44メートルで満載積載量11万5千トン。サービス速力は14.5ノット、航続距離は