プロ野球・巨人と契約合意した小笠原慎之介投手の入団会見が18日に都内で行われました。開口一番、「とても光栄なことではあるんですが、しっかりチームのピースになれるように頑張りたいと思います」と語った小笠原投手。「一日でも早くドームのマウンドに立って、期待に応えられるようになりたい」と続けました。水野雄仁編成本部長は先発のローテーションの一角を担って欲しいと期待しましたが、コンディションにあわせて、現場