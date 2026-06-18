17日、参院本会議で改正民法が見直され、パソコンやスマートフォンを用いて作成する「デジタル遺言」についての制度を新たに創設した。 袴田巖さんの姉、ひで子さんが独白「運命だから恨んでも始まらない」小川秀世弁護士「冤罪が生まれる原因はほぼ捜査機関に」 デジタル遺言は法務局で保管する「保管証書遺言」となり、遺言者が亡くなった後は法務局が読み上げなどを行うことになるという。 遺言書は古くから日本