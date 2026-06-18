タレントのすみれ（35）が18日、都内で行われた産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に登壇。子育てについてのトークを展開した。【全身ショット】大人の魅力あふれる笑顔を浮かべるすみれイベントでは、子育てするにあたり、母親自身のケアも大事だという話に。一児のママであるすみれは、「母親が自分のケアをしないと人をケアできない」とし、自分自身と向き合う取り組みとして瞑想していることを