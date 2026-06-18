◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージL組第1節 イングランド4-2クロアチア(日本時間18日、ダラス・スタジアム)イングランドは今大会初戦で強豪クロアチアと対戦。前半はハリー・ケイン選手が2ゴールを記録しますが、クロアチアにも2ゴール奪われる白熱の展開に。しかし後半にジュード・ベリンガム選手のゴールで勝ち越すと、試合終了間際にはもう1点追加し4-2で快勝しました。イングランドは前半12分に早速PKを獲得