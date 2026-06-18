天皇皇后両陛下は、公式訪問先のオランダで晩さん会に出席し、陛下が平和への思いを述べられました。現地時間17日夜、両陛下は首都アムステルダムの王宮で、国王夫妻らと写真撮影にのぞまれました。その後の晩さん会で、陛下は第二次世界大戦に触れ、次のようにスピーチされました。「過去に苦難の時期があったことも同じく決して忘れてはなりません。今なお当時の痛みを負い続けている人々がおられることに思いを致し、平和への努