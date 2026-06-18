グッズは「飾るより身につける」が主流に博報堂のインド拠点であるHakuhodo Indiaは、インド国内の主要8都市における日本アニメの視聴・利用者を対象とした意識・行動実態調査の結果を発表した。近年、若者を中心に日本アニメの人気が急速に高まっているインド市場。調査からは、スマートフォンを軸とした圧倒的な「モバイルファースト」の視聴環境や、アニメが友人同士のコミュニケーションにおける“共通言語”として機能して