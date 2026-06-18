自身が院長を務める整体院で、施術中の女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして針灸師の男が逮捕されました。警視庁によりますと、新宿西口鍼灸整体院の院長で針灸師の宮本啓稔こと宮本昇容疑者は去年、治療で訪れた30代の女性の体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。女性は「やめて」と拒否しましたが、宮本容疑者は「リンパがたまっている」「もっとかわいくなれるよ」などと言ってわいせつな行為を続