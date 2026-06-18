フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。ワールドカップ観戦による睡眠不足を語った動画を投稿しました。【写真を見る】【 中川安奈 】W杯観戦による “時差ボケ” を流暢な英語で告白「ひたすら眠いです」うっかりエピソードと抜群の語学力に絶賛の声投稿では「ひたすら眠いです」と日本語で記したうえで、英語のトーク動画も公開。中川さんはピンクのトップス姿でカメラに向かい、「Is the