オランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下が、第二次世界大戦の「戦没者記念碑」に1分半を超える長い時間、黙とうを捧げられました。そこに込められた思いとは。【写真を見る】両陛下と国王夫妻が一緒にW杯テレビ観戦オランダ王室提供の写真即位後初めてのオランダ訪問歓迎式典に臨まれるオランダの首都・アムステルダムの中心地にあるダム広場。記者「国賓の歓迎行事が始まるということで、広場には両国の国旗が掲げられて