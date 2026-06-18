超長距離サイクリストの落合佑介が、世界最高峰のアメリカ横断自転車レース「RAAM（Race Across America）」で落車し負傷したことがわかった。同プロジェクトを支援していたRANDONNEUR PLUS PROJECTが公式サイトを通じ伝えた。標高3000メートル級のロッキー山脈を越えるなど世界一過酷な自転車レースといわれている「RAAM」。今年は現地時間6月16日にスタートした。落合は2023年、日本人3人目のソロ完走を果たし、今回は表彰台