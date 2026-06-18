お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ初戦のアルジェリア戦でハットトリックを決めたことを大絶賛した。高橋は「すごいと思っていたけど、この年齢でこのすごいハットトリック決めるかというのがさすがですよね」と語った。メッシはこれで、クローゼ（ドイツ）と並