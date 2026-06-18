お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。今年3月、栃木・宇都宮白楊高校で卒業式の最中に無人となった教室に侵入し、生徒の現金およそ36万9000円を盗んだとして、仙台市の無職、佐伯嘉康容疑者（68）が逮捕された件で、生徒たちに同情した。この事件で、佐伯容疑者は施錠がされていなかった複数の教室に入って生徒45人の財布から現金を盗んだ疑いがもたれている。