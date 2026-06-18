犬と一緒に飼わない方がいい『ペット』５選 犬は動物の中でも比較的、友好的な動物として知られています。しかし、一緒に暮らすペットによっては、危険なトラブルを起こしてしまったり、お互いにストレスを与えてしまうこともあるので注意してください。 ここでは、特にお迎えに慎重な判断が必要な犬との組み合わせを見ていきましょう。 1.ハムスター 「ハムスターなら大丈夫だと思っていた」という人