LGエレクトロニクス・ジャパンは、21:9曲面型ウルトラワイドモニターの新モデル『34U640B-BAJP』を、6月下旬より順次発売することを発表した。予想実売価格は70,000円前後（税込）。 LG UltraWide Monitorは、一般的な16:9画面に比べて横長のアスペクト比を採用したワイドディスプレイで、広い表示領域を活かし、複数ウィンドウの同時表示や没入感の高い映像体験を実現するモニターシリーズ。今回発売され