ハーマンインターナショナルは、JBLブランドの次世代パーティースピーカー『PartyBox 330』および『PartyBox 130』を6月25日より発売することを発表した。 【画像あり】PartyBox 130にはホワイトバージョンも用意商品外観 両モデルは、サウンド、デザイン、操作性、接続性のすべてを刷新したJBLパーティースピーカーの第4世代シリーズ。アンプか