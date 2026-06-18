JR西日本によりますと、きょう（18日）午前11時26分ごろ、山陽新幹線のぞみ24号が博多～小倉間を走行中に鳥と衝突し、運転士が車両の確認を行うため、小倉駅で停車しました。 確認の結果、異常が認められなかったため、午前11時46分に運転を再開しています。 この影響で山陽新幹線の広島～博多間の上りで一部列車に遅れが発生しています。（11時50分現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームペӦ