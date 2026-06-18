ニトリは、ドラム式洗濯乾燥機『ND100KL2』（標準洗濯容量10kg／標準乾燥容量5kg）を6月中旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始することを発表した。 【画像あり】コンパクトサイズもお値段も諦めない商品特徴一覧 本商品は、10万円を切る価格とコンパクトサイズで人気を集めてきたニトリのドラム式洗濯乾燥機の新モデルにあたる。価格は据え置きで税込99,900円となる。 新たに搭載された「液体洗剤・柔