百貨店『日本橋三越本店』は、あんこの魅力を届けるイベントを開催する。6月24日から始まるのは「夏のあんこ博覧会（R）」。いったいどんなものなのか。あんこの博覧会はスイーツが多数登場6月24日から6日間開催夏のあんこ博覧会日本橋三越本店の名物イベント「あんこ博覧会（R）」通称「あんぱく」が2026年6月24日（水）〜29日（月）の6日間、開催される。夏の開催は3回目で、今回のテーマは「ナッツ（夏）」。ここでしか味わえ