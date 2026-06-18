ソフトバンクは、ワイモバイルからOPPOのAndroidスマートフォン「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売する。価格は4万8960円。予約受付は本日18日から始まっている。 ワイモバイルでの取り扱い価格は4万8960円。他社からのMNPで「新トクするサポート（A)」に加入し、25カ月目に機種変更すると総額8160円（340円/月）の負担で利用できる。 OPPO Reno15 Aは、OPPOのAndroidスマートフォン。7000mAhのバ