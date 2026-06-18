川崎フロンターレは18日、トップチームのストレングス＆コンディショニングコーチ（S＆Cコーチ）にヴォイチェフ・イグナティウク氏が就任することを発表した。現在40歳のイグナティウク氏はポーランドやカタールなどでフィットネスコーチやパフォーマンスアナリストなどを務め、2018年から2023年まではU−23UAE代表でストレングス＆コンディショニングのヘッドコーチを歴任。そして、2023年から今年までは浦和レッズでフィジカ