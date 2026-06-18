各国メディアのＸで報じられた。現地６月17日に北中米Ｗ杯のグループＥ第１節で、ウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦している。注目の事象が起きたのは34分。タッチライン際でコロンビアのディアスとウズベキスタンのクサノフがボールを奪い合う。勢いあまってクサノフが、ピッチ外のTVクルーに激突してしまう。ブラジルメディア『globo』は「カメラマンへのファウル！」と綴り、「このカメラマンは、試合の医療チ