神戸市は王子公園（同市灘区）再整備事業のうち、「東エリア」の基本設計案を取りまとめ、このほど初めて公表した。公園の新たな顔となる芝生広場や動物園の新メインゲート、立体駐車場などの具体的な整備内容を示したもので、市は今後の設計に反映させるため、7月10日（金）までホームページで市民アンケートを実施する。東エリアの対象範囲（神戸市提供）王子公園再整備事業は、老朽化した施設の更新と公園機能の充実を図る