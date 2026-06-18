庄原市で、保育園の園児が梅の実の収穫やジュース作りを体験しました。■園児「とれた」「大きいのとれた」17日、備北丘陵公園では、庄原北保育所の園児が梅の枝から大きな実をもぎとりました。その後、挑戦したのは梅を使ったジュース作りです。茹でた梅を冷まして砂糖に漬け込みます。この日は事前に作られたものを味わいました。■園児「なんか甘酸っぱいね」「甘酸っぱくておいしい」園児らが漬けたジュース