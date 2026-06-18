2017年、長崎市で当時高校2年の男子生徒が自殺した問題を巡る裁判で学校側に損害賠償を求めていた遺族が、長崎地裁の判決を不服として控訴することを明らかにしました。 控訴するのは、2017年に海星高校2年生だった男子生徒がいじめを原因に自殺したとして学校側に損害賠償を求めていた両親です。 長崎地裁は6月8日、学校側に対し、安全配慮義務違反があったと認定した一方、「自殺との因果関係を認めることができない」などと