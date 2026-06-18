ロックバンド・ONE OK ROCKのTakaさんは6月17日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで始球式を行ったことを報告し、写真を公開しました。【写真】ドジャー・スタジアムで始球式を行うワンオクTaka「山本選手がめっちゃ嬉しそう」Takaさんは「まさか自分がDodger Stadiumで始球式をする日が来るとは」とつづり、10枚の写真を投稿。日本時間17日、ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・