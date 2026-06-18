俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟が出演する映画『箱の中の羊』（公開中）より、撮影現場の様子や本編映像、さらに是枝裕和監督によるキャストへのコメントを添えたメイキング特別映像が解禁となった。キャストそれぞれの魅力や役柄への向き合い方、現場で生まれた関係性が垣間見える内容となっている。【動画】『箱の中の羊』メイキング特別映像公開された映像では、妻・甲本音々を演じた綾瀬について、是枝監督が