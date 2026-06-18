タレントのすみれ（35）とフリーアナウンサーの内田恭子（50）が18日、都内で行われた産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に登壇。産後の女性のメンタルについてトークを展開した。【写真】おいしそうに回復食を試食するすみれすみれは、同施設の産後ママ用ルームウエアを着用して登場した。体のラインを拾わないようなデザインとなっており、「おしゃれで素敵でシンメトリーの感じも、デザインとか