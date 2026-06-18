西武園ゆうえんちは今夏、新ファミリーエリア「わんぱく共和国」が7月17日に誕生する。「わんぱく共和国」は、既存のファミリーエリア「レッツゴー！レオランド」、「夕陽の丘プレイランド」の中間に位置し、開放感ある空間で、子どもたちがおもいっきり体を動かして楽しめるアスレチックが勢ぞろいする。色鮮やかな遊具には、迫力満点の3つの滑り台「ローラースライダー」、「チューブスライダー」、「フリーフォール」をはじめ、