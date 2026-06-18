任期満了に伴う滋賀県知事選挙が18日告示され、これまでに新人2人と現職が立候補を届け出ています。 滋賀県知事選に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で次の通りです。 ・新人の大隅元侍さん（42）・新人の坪田五久男さん（67）・現職の三日月大造さん（55） 三日月さんは公共交通を維持・充実させる財源にあてるため「新たな税」の導入を慎重に検討すると訴えています。 これに対し、大隅さんは「新たな税」には反対